خلال أسبوع .. جريمتا قتل تهزان الشارع الأردني

الوكيل الاخباري - صدم الشارع الأردني بجريمتي قتل بشعتين، الأولى وقعت أحداثها في محافظة الكرك والثانية في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء.

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في الجريمة الأولى، قتلت سيدة إثر طعنها من قبل ابنها في الكرك يوم الثلاثاء الماضي وفق مديرية الأمن العام التي قالت في بيان إن شخصا في العقد الثاني من العمر طعن والدته بوساطة أداة حادة أثناء وجودهما داخل المنزل في محافظة الكرك.



وأضافت أن السيدة أسعفت إلى "مستشفى الكرك الحكومي وما لبثت أن فارقت الحياة، وبدئ التحقيق والبحث جارٍ عن القاتل".



وبعدها بيوم تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته، وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى وفق بيان مديرية الأمن العام.



أما الجريمة الثانية، فقد ورد بلاغ أمس الخميس بوفاة سيدة ثلاثينية داخل منزل ذويها في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء.



وبحسب مديرية الأمن العام فإنه تبين من خلال التحقيقات الأولية وجود علامات شدة وعنف على جسد السيدة نتيجة تعرضها للضرب والتعنيف من قبل شقيقها، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وألقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء.



وأثارت الجريمتان موجة غضب كبيرة بين الأردنيين، الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق الجانيين.



يذكر أنه وخلال العام 2023، رصدت جمعية معهد "تضامن النساء" الأردني، 27 جريمة أسرية نجم عنها 25 ضحية (16 أنثى وتسعة ذكور).

