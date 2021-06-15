الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

هكذا ستكون اجراءات الامن العام خلال الحظر الجزئي اعتباراً من الليلة

تراجع أسعار الذهب عالميا

توضيح حكومي حول تعديل الحظر الليلي اعتباراً من الليلة

2.47% فحوصات كورونا الايجابية

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في القدس المحتلة

حريق كبير في وسط البلد بعمان - صور

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كشف تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها بالزرقاء

الحكومة: يحق لسائقي العمومي التجول خلال فترة الحظر بعد تلقيهم الجرعة الأولى بـ 21 يوماً

الصفدي يبحث مع نظيريه المصري والعراقي إنجازات الفرق الوزارية القطاعية

الثلاثاء، 15-06-2021 03:02 م

خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية 'صور'

e9d4d271-1d0c-4f5b-8aa6-1fa87c4c8fba


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا شخصاً من المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة بعد أن وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية  .

اضافة اعلان


وبعد التأكد من حيازته ونقله لكمية من المواد المخدرة من إحدى محافظات الشمال للعاصمة جرت مداهمته داخل مركبته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته أربعة اسلحة نارية و6000 حبة مخدرة .

وفي قضية أخرى في العاصمة ألقي القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بمحاولة تهريب 75 ألف حبة مخدرة ، حيث تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم بعد أن وردت معلومات حول قيامهم بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها داخل مخبأ سري في إحدى مركبات الشحن وجرى ضبط المركبة وما بداخلها من حبوب مخدرة قُدرت بـ 75 ألف حبة.

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
520212171127131984722

هكذا ستكون اجراءات الامن العام خلال الحظر الجزئي اعتباراً من الليلة

6202113173632822666632

توضيح حكومي حول تعديل الحظر الليلي اعتباراً من الليلة

6202114173637892261193

2.47% فحوصات كورونا الايجابية

GettyImages-1207221363

الحكومة: يحق لسائقي العمومي التجول خلال فترة الحظر بعد تلقيهم الجرعة الأولى بـ 21 يوماً

ص

الصفدي يبحث مع نظيريه المصري والعراقي إنجازات الفرق الوزارية القطاعية

الاردن

6 لجان فرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

أخبار متعلقة
مطار٢

فيديو و صور - شارع طريق المطار بلا إنارة و شكاوى المواطنين تتعالى

1220204154643669571991

مدير الامن العام يكرم طاقم دورية نجدة

4202171211666158898

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار حاسم بمنع إقامة فعالية عن حقوق الشواذ جنسيا بعمان

3c9d1664-603e-4b9d-9ebe-ca5e0825db21

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

قبض

القبض على مطلوب بحقه 3 طلبات بمبالغ مالية تقارب الـ 10 ملايين دينار

الامن

الأمن الوقائي : ضبط شخصين بحوزتهما قطع اثرية عُرضت للبيع بربع مليون دينار - صور