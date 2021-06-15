خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية 'صور'

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا شخصاً من المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة بعد أن وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية .

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وبعد التأكد من حيازته ونقله لكمية من المواد المخدرة من إحدى محافظات الشمال للعاصمة جرت مداهمته داخل مركبته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته أربعة اسلحة نارية و6000 حبة مخدرة .



وفي قضية أخرى في العاصمة ألقي القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بمحاولة تهريب 75 ألف حبة مخدرة ، حيث تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم بعد أن وردت معلومات حول قيامهم بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها داخل مخبأ سري في إحدى مركبات الشحن وجرى ضبط المركبة وما بداخلها من حبوب مخدرة قُدرت بـ 75 ألف حبة.





