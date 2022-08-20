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السبت، 20-08-2022 09:21 ص

"خلوة" لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي للطلبة

خلوة في الجامعة الاردنية


الوكيل الإخباري - تعقد الجامعة الأردنية، اليوم السبت، خلوة لرؤساء الجامعات لمناقشة تنظيم العمل الحزبي بين الطلبة الجامعيين والمشاركة في الحياة السياسية، بمشاركة نخبة من عمداء شؤون الطلبة فيها ونخبة كبار السياسيين والمسؤولين.

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وتهدف الخلوة، التي تأتي بعنوان "نحو خارطة الطريق للعمل الحزبي في الجامعات"، إلى استكمال ما بدأه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عند لقائه برؤساء الجامعات الرسمية مؤخرا؛ إذ دعا إلى العمل على إزالة أي موانع بين الطلبة الجامعيين، والمشاركة في الحياة السياسة وتوفير بيئة جامعية تساهم في تعزيز التحديث السياسي، إلى جانب ما أكّد عليه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من أهمية دور الجامعات والأندية الطلابية في تعزيز هذا المسار.


وأضافت الجامعة الأردنية في بيان "لأن الجامعات اليوم تمثل الحاضنة الأكبر للشباب المتعلم من أساتذة وباحثين ومراكز بحثية ومختبرات ووطلاب دراسات عليا وباحثين وطلاب على مقاعد الدراسة، فهي المجال الحيوي الأفضل والأقوى لبناء معادلة وطنية جديدة تستدخل الشباب في المجال العام وتوجه طاقاتهم نحو القضايا الوطنية وتعزز لديهم ثقافة الديمقراطية والتعددية والقبول بالآخر"، ومن هنا جاءت أهمية الخلوة التي ستعقدها الجامعة بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الجامعة نذير عبيدات، بمشاركة رؤساء جامعات وعمداء شؤون الطلبة ومسؤولين جامعيين وسياسيين أردنيين.


ويناقش المشاركون في الخلوة من خلال جلساتها الثلاث التشريعات والسياسات المنبثقة عن لجنة تحديث المنظومة السياسية، والفرص والتحديات في تأطير العمل الحزبي الطلابي في الجامعات، ومناقشة عامة للمناهج والأنشطة الطلابية وخارطة طريق المرحلة المقبلة، إضافة إلى توصيات سيُصارُ إلى تزويد الحكومة بها، وتبادل للخبرات والآراء وتوصُّلٍ إلى معالم الطريق اللازمة لتطوير العمل الحزبي الطلابي السياسي في الجامعات الأردنية.


ويسعى المشاركون في هذه الخلوة إلى الإجابة على جملة من التساؤلات، منها: ما الفلسفة الكامنة وراء تأطير العمل الحزبي في الجامعات، ولماذا يحدث التحول في سياسة الدولة تجاه النشاط السياسي والحزبي للطلاب اليوم، وما أبرز انعكاسات قوانين الانتخاب والأحزاب على العمل الطلابي في الجامعات، وكيف يمكن وضع إطار للسياسات الجامعية المنشودة لتحقيق ذلك، وما القيم والمعايير والقواعد التي استُعين بها لوضع النظام الذي يُحدّد ويؤطر العمل الحزبيّ في الجامعات الأردنية، وما أبرز الأنشطة والفعاليات والتغييرات المطلوبة لتعزيز ثقافة الديمقراطية والحزبية لدى طلاب الجامعات، والتحديات والهواجس التي تحول دون تنمية مشاركة الشباب الجامعي في العمل السياسي والحزبي بصورة عامة، والمحركات والديناميّكات التي تساعد في تسريع وتعزيز اندماج الطلاب الجامعيين في العمل العام.

 




 

 


 

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