خلية الأزمة: الإغلاق التام صعب جداً لكن الحالات تتزايد

الوكيل الاخباري -

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قال مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، الاثنين، إن الإغلاق التام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "صعب جدا ومكلف جدا"، مضيفا "لا أعتقد أنه سيحدث في الوقت الحالي ... لكن الحالات تتزايد".وأوضح خلال حوار للأمم المتحدة حول الاستجابة لكوفيد- 19، أن الأردن يمكنه التعافي تدريجيا من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى صعوبات في التعامل مع الجائحة من الناحية الاجتماعية ودعم الأشخاص الذين بدأوا بالمعاناة الاقتصادية.وتحدث الفراية وهو نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، عن غموض أحاط بالفيروس ومدة استمراره.