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ترقب شعبي للقرار الحكومي

خلية الأزمة تتسلم توصيات بشأن طلبة المدارس اليوم

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طلبة مدارس حكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تستلم خلية أزمة كورونا، اليوم الخميس توصيات من وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة بما يتعلق بعودة المدارس.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان - في وقت سابق - إنّ توصيات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ستكون بناء على الوضع الوبائي في الأردن.

ويترقّب الأردنيون ، قرارا حكوميا لحسم مصير عودة الطلبة إلى المدارس ، على ضوء ظهور إصابات جديدة بسلالة كورونا المتحورة، بحسب تصريحات وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات .

 

ولفت القرعان أن 605 مدارس حققت الشروط المتعلقة بالبروتوكول الصحي من حيث عدد الطلبة والمساحة بين الطلاب (مترين لكل طالب).

وأشار، إلى أن " العودة ستكون في البداية لأول 3 صفوف، رياض الأطفال، الثاني ثانوي "توجيهي"، حيث سيكون التعليم مدمجا.

 

وأوضح القرعان - حينها - أن صحة وسلامة الطلبة ، والكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس  ، في أولويات الوزارة ، ويتم بشكل مستمر تقييم الوضع الوبائي ، وعلى ضوء ذلك يُتخذ قرار فإما الاعتماد على التعلم الوجاهي أو التعلم عن بُعد ، أو كليهما ، وفق توصيات الجهات المعنيّة.

 

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