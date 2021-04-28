خلية الأزمة تنشر إجراءات تحفيزية لمتلقي اللقاح - وثائق

الوكيل الإخباري- نشرت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الإجراءات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص والمواطنين بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في القطاعين الحكومي والخاص، وفق مدير وحدة الاستجابة الإعلامية والناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات.

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وقال النعيمات إن "الغاية من هذه الإجراءات، حماية صحة وسلامة المواطن في ظل تفشي وبائي للسلالة الهندية وسلالات أخرى عالية وسريعة العدوى، وللوصول لصيف آمن مع توقع وجود إجراءات تخفيفية تحتم علينا زيادة المناعة المجتمعية للتكيف مع الوباء والموازنة بين المصالح الاقتصادية والصحية للمواطنين".



وأكّد أن "الإجراءات التحفيزية لأخذ اللقاح تعتبر ممارسة فضلى أثبتت نجاعتها في العديد من دول العالم وذلك بعد دراسة التغذية الراجعة".



ففي القطاع الخاص، فإن الإجراءات التحفيزية تكون من خلال إلزام جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على المطعوم المضاد لفيروس كورونا بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة اعتباراً من 1 حزیران/يونيو 2021، كما يشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل تلقي جرعه أولى كحد أدنى من المطعوم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.



وأشارت إلى أنه "لا يجوز لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الإشغال فيها عن 50% في حال لم يحصل 80٪ من كوادرها على المطعوم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، كما تغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من تاريخ 1 آب/أغسطس 2021.



أما في القطاع الحكومي، يتم تكليف الموظف غير الحاصل على المطعوم بفحص ( PCR ) كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 حزيران/ يونيو 2021، وإلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم اعتباراً من 1 حزیران/يونيو 2021، ولا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم، ويعاد النظر في تعيين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى لم يأخذ المطعوم لغاية 1 آب/أغسطس 2021.



وأكد التعميم على منـع مشـاركة المـوظفين فـي النــدوات والاجتماعـات والدورات (الداخلية والخارجية) إلا بعد تلقي المطعوم، وتعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على مطعوم كورونا على نفقتهم الخاصة وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتبارا من تاريخ 1 آب/أغسطس 2021.



أما الإجراءات التحفيزية للمواطنين، يعفـى القـادمين إلـى المملكـة عبـر المـعـابر البريـة والجويـة والبحريـة مـن أي فحـص (PCR) شـريطة ابـراز شـهادة تثبـت تلقيه جرعتين من المطعوم اعتبــارا مـن 15 أيـار/ مايو 2021، ويستثنى من ذلك القادمين من الدول التي عليها تحديدات بسـبب وجود الفيروسات المتحورة.

ويسـمح للحاصـلين علـى المطعـوم بـدخول جميـع المرافـق العامـة والـحـدائق الرئيسـية والمسـارح ودور السينما وحضـور المباريات.



ويمنـع دخـول مؤسسـات الدولـة والمرافـق العامـة والمراكـز التجاريـة وكـافـة القطاعـات الخدماتيـة اعتبـاراً مـن تـاريخ 1 آب/ أغسطس 2021، للغير حاصلين على مطعوم كورونا، وتكثيـف الجـولات التفتيشـيـة مـن قبـل الجهـات المعنيـة للتأكـد مـن تطبيق الإجراءات السابقة.





