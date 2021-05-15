خلية الأزمة: لن يتم استقبال من تخلف عن موعد الجرعة الأولى للقاح كورونا في أي يوم لاحق

الوكيل الإخباري- أكدت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، انه لن يتم استقبال اي شخص تخلف عن موعده للجرعة الأولى في اي يوم لاحق.

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وأشارت إلى انه سيتم الغاء جميع مواعيد المتخلفين عن الجرعة الاولى وذلك مساء كل يوم جمعة اسبوعياً، حيث تأتي هذه الترتيبات بهدف منع الاكتظاظ أو التجمهر داخل أو في محيط مراكز التطعيم الأمر الذي يتسبب في نشر الوباء ويتعارض مع الخطط الموضوعة لمواجهة كوفيد19.



ودعت المواطنين الأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة للمبادرة بالتسجيل على منصة مطعوم كوفيد19، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة في الرسائل النصية التي ترد لمستحقي المطعوم.