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الأحد، 11-09-2022 10:34 ص

خلية دبابير تدخل طفل العناية الحثيثة بالسلط- صور

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

تعرض الطفل عبدالله علي سردانة (3 سنوات)لهجوم دبابير في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء.

وقال والده لـ "الوكيل الإخباري" إن حالة ابنه الصحية حرجه حيث أنه يرقد على سرير الشفاء بمستشفى السلط الجديد بقسم العناية الحثيثة.

وأشار إلى أن ابنه سيخضع لصورة طبقي محوري للاطمئنان على صحة الدماغ، حيث أنه يعاني من خمول شديد

بدوره قال مدير مستشفى السلط الحكومي الجديد الدكتور رامي ابو رمان، لـ "الوكيل الإخباري" إن حالة الطفل حرجة نتيجة تعرضه لهجوم دبابير حيث أن وظائف الكبد والكلى غير مستقرة نتيجة السموم .

وبين أن جسم الطفل تعرض لتحسس شديد نتيجة للدغات الدبابير.

وأوضح أنه تم ايقاف المضادات الحيوية عنه لأنها لا تجدي نفعا مع حالته الصحية.

وطلب والد الطفل علي سردانة الدعاء إلى ابنه بالشفاء العاجل.

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