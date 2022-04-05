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الثلاثاء، 05-04-2022 12:01 م

خوفاً من التسمم .. هل تسحب شوكولاته اطفال شهيرة من السوق المحلية ؟

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الوكيل الإخباري - تسائل مواطنون إذا ما سوف تتخذ الجهات الرقابية في الأردن إجراءات حيال نوع (شوكولاته أطفال شهيرة) تباع في الأسواق المحلية، بعد أن قررت بريطانيا سحبها لأنها تحتوي على بكتيريا السالمونيلا. 

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وبين مواطنون، أن هذه الشوكولاته منتشرة بشكل كبير في الأسواق المحلية، ويقبل عليها الأطفال، نظراً لشكلها الجذاب الذي يكون على شكل بيضة. 

 

وأكدوا على أهمية تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية خاصة التي تباع للأطفال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


"الوكيل الإخباري" حاول التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحصول على تعقيب لكن لم يكن هناك أي رد.


وقررت السلطات البريطانية سحب شوكولاته ( .. ) من الأسواق بسبب بكتيريا السالمونيلا، بعد أن أصيب ما يقارب 57 طفلاً بالتسمم، وما زالت التحقيقات تجري حتى الآن. 


 




 

 


 

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