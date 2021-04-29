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الخميس، 29-04-2021 11:14 ص

مطالب بإعادة النظر في القرار

خيبة أمل أردنية بعدم تقليص ساعات الحظر الليلي

حظر
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - بعد أن أعلنت الحكومة أمس الأربعاء ، عن قرارات جديدة ، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة صارخة من "خيبة أمل شعبية" ، نتيجة للاستمرار في العمل بساعات الحظر الجزئي الليلي .

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"خيبة الأمل" جاءت ، لعدم تمكّن المواطنين من التجول بعد الإفطار وقضاء حوائجهم ، بعكس التوقعات الأردنية ، حيث كان من المتوقّع أن يتم زيادة ساعات التجوّل إلى ما بعد الساعة السابعة مساءً.

 

وخلال رصد "الوكيل الإخباري" ، للتعليقات التي انهالت خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد كان "الاستياء" سيد الموقف ، وسط مطالبة للحكومة بإعادة النظر بالقرار ، مُرحّبين بقرار الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، والسماح بتأدية صلاتي العشاء والتراويح .

 

وأشار كثيرون ، أنه من الأجدر على الحكومة أن "تأخذ بعين الاعتبار" مصالح التجار والعاملين في مختلف المنشآت الاقتصادية ، حيث أنهم متضررون جرّاء الجائحة، عدا عن انشغال موظفين بأعمالهم ، ما يحول دون شراء مستلزماتهم ، نتيجة لبدء الحظر للمنشآت عند الساعة السادسة مساءً.

 

يُذكر أن توجيهات جلالة الملك للحكومة في وقت سابق، أن يكون هنالك موازنة بين الجانب الصحي والاقتصادي لتخفيف حدة الإجراءات لتحريك عجلة الاقتصاد.

 

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