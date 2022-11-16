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الأربعاء، 16-11-2022 05:49 م

خيمة بيطرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الطب البيطري "فريق طلبة الفا" وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، خيمة بيطرية تهدف إلى التعريف بتخصص الطب والجراحة البيطرية وأهم مجالات عمل الطبيب البيطري.

وقال عميد كلية الطب البيطري في الجامعة الدكتور سميح أبو طربوش، إن الخيمة تضمنت العديد من النشاطات التوعوية المتعلقة بمهنة الطب البيطري ومعاملة الحيوانات والرفق بها، بالإضافة إلى جناح يشمل عرضا للحيوانات الأليفة من القطط والكلاب، وتقديم خدمات طبية بيطرية مجانية للحيوانات الأليفة .

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