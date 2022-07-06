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الأربعاء، 06-07-2022 08:23 م

خيم الحجاج الأردنيين في منى وعرفات جاهزة بالكامل

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الوكيل الاخباري - جهزت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الخيم الخاصة بالحجاج الأردنيين بالكامل في مشعري منى وعرفات، قبيل يومي التروية وعرفة ضمن شعائر الحج . 

وبينت قناة المملكة إن الخيم معدة بالكامل ومزودة بالمكيفات، واشارت إلى زيارة وزير الأوقاف محمد الخلايلة إلى أماكن إقامة الحجاج الأردنيين في منى وعرفات.

وتبدأ عملية التفويج نحو منى بعد صلاة المغرب يوم الخميس، وستكون على دفعات ومن المتوقع انتهاء التفويج خلال ساعات قليلة، ليقيموا حتى منتصف الليل في منطقة منى.

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