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الإثنين، 25-07-2022 07:03 م

دائرة الأحوال المدنية أصدرت 90800 وثيقة خلال 8 أيام

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الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 90800 وثيقة خلال الأيام الثمانية الأخيرة.

وقال المدير العام للدائرة، فهد العموش، إن المعدل اليومي لإصدار الوثائق من الهوية الذكية وشهادات الميلاد ودفاتر العائلة خلال تلك الفترة بلغ 15 ألفا و200 وثيقة.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، بين أن المعدل اليومي لإصدار جوازات السفر بلغت منذ يوم الأحد الماضي 5 آلاف و200 جواز، يتم إصدار 2200 منها في العاصمة عمان.

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