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الثلاثاء، 11-06-2024 09:36 ص

دائرة الأراضي تطلق خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً في مأدبا والبلقاء

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الوكيل الاخباري- اطلقت دائرة الأراضي والمساحة، الثلاثاء، خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة في مديرية تسجيل اراضي مادبا وذيبان والسلط ودير علا والشونة الجنوبية.

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ووفقا لبيان صادر عن دائرة الأراضي، يمكن انجاز المعاملات بكل سهولة ويسر الامر الذي يوفر الوقت والجهد ويبسط إجراءات تقديم طلبات البيع وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن.


وقالت في البيان إنّ العمل جارٍ لشمول جميع مديريات تسجيل الأراضي في الأردن لهذه الخدمة، حيث إنّ عدد مديريات ومكاتب تسجيل الأراضي 34 والمطلق فيها الخدمة 19 مديرية ومكتب.


وفيما يتعلق بآلية التقديم، يمكن لمتلقي الخدمة تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والمساحة، ومن خلال منصة "سند"، بحيث ينشئ متلقو الخدمة حساب للاستفادة من جميع خدمات الدائرة الإلكترونية، بعد ذلك يقدم طلب البيع من خلال قائمة "خدماتي"، واختيار خدمة البيع، وبعد إتمام تعبئة الطلب تصل رسالة نصية لمتلقي الخدمة تبين رقم الطلب، ليتم بعد ذلك السير بإجراءات المعاملة إلكترونياً، وسوف يتم إرسال رسالة بقيمة الرسوم ورقم أمر الدفع، ورسالة نصية أخرى بموعد الحضور لمديرية التسجيل للتوقيع على عقود للبيع ما سيوفر على المتبايعين سواء كانوا مواطنين أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.


 




 

 


 

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