دائرة الأراضي: خدمات عقارية الكترونية قريبا

الوكيل الإخباري-خاص أكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة السيد محمد الصوافين أن الدائرة بصدد اطلاق خدمات إلكترونية ، وذلك ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية وسوف تشمل معاملات نقل الملكية وغيرها من المعاملات.

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وأجرى الصوافين جولة تفقدية على مديرية تسجيل أراضي عمان، وذلك

للاطمئنان على سير العمل فيها والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي.





وشدد الصوافين على ان واجب الدائرة الأسمى هو خدمة المواطن وضمان حصوله على افضل الخدمات الحكومية وفق إجراءات تراعي انجاز معاملاته بسهولة ويسر بالتوازي مع المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

والجدير بالذكر أن دائرة الأراضي والمساحة استحدثت آلية جديدة للتواصل مع متلقي الخدمة في ظل جائحة كورونا من خلال الرسائل النصية المجانية.



