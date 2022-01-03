الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

ضبط 13 ألف متسول في الأردن العام الماضي

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

حريق وسط مجمع السفريات في عجلون

سقوط مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

بريطانيا تسجل 42 وفاة و157758 إصابة بكورونا

إلغاء الدوام المسائي في مركز صحي الحمراء بالبادية الشمالية بعد إصابة أطباءه بكورونا

وزير الصحة : قرار بالموافقة على علاج الطفلة تغريد

الإثنين، 03-01-2022 10:58 م

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

5fed7232c9644


الوكيل الاخباري - أكدت دائرة الأراضي والمساحة أنه لم يصدر عنها قانون جديد لتوزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في حديث الإثنين، أن القانون المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة، عار تمامًا عن الصحة.

وأكد أن التشريعان الناظمان لموضوع تفويض أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية هما: قانون إدارة أملاك الدولة ورقمه (17) لسنة 1974، ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977، مبينا أن هذه التشريعات هي المطبقة والمعمول بها ولا يوجد أي تشريع آخر ينظم إجراءات التفويض غير هذه القوانين.

وشدد على أن أراضي أملاك الدولة هي نواة لمشاريع حكومية تطويرية وتنموية يستفيد منها جميع الأردنيين، متابعا “ومن هنا وجب التنبيه على أن أي اعتداء على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الاستغلال بمختلف أشكاله يستوجب الإزالة وعلى نفقة المعتدي ويعرضه للمساءلة القانونية باستثناء الأبنية السكنية المقامة على أراضي أملاك الدولة قبل تاريخ 16-9-2018.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أن ما تم تداوله يقع في باب التحريض على الاعتداء على أملاك الدولة.

وعوّل على ثقته بمستوى وعي المواطنين في التعامل مع مثل هذه الإشاعات، مؤكدا أن ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون مصان ويستطيع المواطن من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعمول بها في دائرة الأراضي والمساحة التأكد من أي معلومة قبل تداولها أو تناقلها.

ونوه بأن الدائرة سوف تقوم بمتابعة مثل هذه الاشاعات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مطلقيها.

 

هلا أخبار

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e3d9cbba9fa2c8dd472aa9ef9658a8aa

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

122021711351966302287

ضبط 13 ألف متسول في الأردن العام الماضي

12202128192047157771335

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

4202113155520626431664 (1)

إلغاء الدوام المسائي في مركز صحي الحمراء بالبادية الشمالية بعد إصابة أطباءه بكورونا

92021310449511762906

وزير الصحة : قرار بالموافقة على علاج الطفلة تغريد

أخبار متعلقة
094a6abe-15a5-44ed-97f7-b658437adee3

أسعار فلكية للحوم الجورجية وتجار يغضون النظر عن استيرادها

3-gavel-dreamstime_1437513

إدانة 6 مسؤولين حكوميين بالفساد وسجنهم ستة أشهر

612a5f77d87ed

المهندسون يرفضون إقرار تعديلات قانون النقابة

تفسير-رؤية-الدجاج-الحي-في-المنام

"مزارعي الدواجن" يحذر من هيكلة التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد

432610_1_1636213439

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

1220218161237933695897

وزير الزراعة: الخروف البلدي يكلفنا 22 دينار سنويا بدل دعم أعلاف