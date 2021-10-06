دائرة الأراضي لـ الوكيل: زيادة ملحوظة بنسبة بيع العقارات

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أن الدائرة سجلت حركة بيع العقار للشهر التاسع على التوالي زيادة ملحوظة بنسبة بلغت (%47) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، حيث زادت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%32)، وزادت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت %52.

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وقال الزبن بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" ، اليوم الأربعاء، إن التقرير الشهري لحركة تداولات سوق العقار في لشهر أيلول/2021 استمرار تنامي المؤشرات السوقية فيه مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019،وكما يلي :



- ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.



- ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة (%10) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019



- ارتفاع قيمة إعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة (%97) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019



- ارتفاع قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%85) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019



- ارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.



- ارتفاع قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019.



- ارتفاع القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%10) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019



- ارتفاع القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%17) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019.



- زيادة ملحوظة في حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%38) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، حيث زادت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%21) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، وزادت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%43) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019



- ان القطاع العقاري في الأردن يشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بالرغم من الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وتحديد نسب الدوام.

حيث إن حجم التداول في سوق العقار الأردني يشهد ارتفاعا وايضا يشهد ارتفاعا بقيمة الإيرادات وهذا يدل على قوة ومكانة القوشان الأردني ومتانة السجل العقاري الذي اصبح الملاذ الآمن لرأس المال.



أن أسباب تحقيق هذه الارتفاعات يعود إلى:

1- نجاح الإجراءات الحكومية وتمديد قرارات مجلس الوزراء الذي تضمنت تحفيز قطاع العقار والإسكان، حيث بلغ الدعم الحكومي للقطاع العقاري بشكل مباشر خلال التسعة اشهر الاولى من من هذا العام 85.264.084 مليون ديناراً أردنياً.



2- ايضا أن من عوامل تحقيق هذه الارتفاعات، نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور، الذي سهل الاجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار، وضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، حيث الغى القانون الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.



3- دائرة الأراضي والمساحة طورت من منظومتها الإلكترونية وعملت على أتمتة 6 خدمات مما ساهم في سهولة مزاولة التداول العقاري وساهمت بالتخفيف على متلقي الخدمة "مواطن ومستثمر"، وإنجاز معاملاتهم الكترونياً، والتقليل من الوقت والجهد والكلف، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المشروع الإلكتروني.



4- دائرة عملت على فتح جميع قنوات الاتصال والتواصل مع متلقي الخدمة ومع المواطنين والإعلاميين إضافة الى التشاركية الحقيقة مع القطاع الخاص ، حيث كانوا جميعهم شركاء في عملية التحديث والتطوير من خلال اخذ الملاحظات والوقوف على مواطن الخلل"،حيث ا أن العملية التطويرية التي انتهجتها الدائرة هي عملية مستمرة مصدرها التغذية الراجعة من جميع الشركاء .



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