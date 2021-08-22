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الأحد، 22-08-2021 02:05 م

دائرة الأراضي والمساحة تدعو للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

الاردن 2


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأراضي والمساحة، إنها تعمل على إصلاح عطل فني في نظام خدماتها في مديرياتها، موضحة أنه "مع نهاية اليوم الأحد ستعود الخدمات كاملة للعمل".

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الناطق باسم الدائرة، طلال الزبن، قال إن "الدائرة تعتذر من المواطنين بسبب تعطل النظام الأحد مع تأكيدها على أنه يمكن لهم الاستعانة بالخدمات الإلكترونية لإجراء معاملاتهم"، مضيفا أن "العمل جار لإصلاح العطل تلافيا لأي انقطاع مستقبلا".


وأضاف أن "سبب التعطل جاء من أجل عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها دائرة الأراضي والمساحة والمتضمنة إعادة بناء شبكة الحاسوب وسوف ينتهي العمل على تحديث النظام مع نهاية دوام الأحد".


"مع العلم أن متلقي الخدمة يستطيع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية السريعة وإصدارها من بيته أو مكان عمله أو أينما وجد دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة"، بحسب الزبن.


وتابع الزبن أن الخدمات الإلكترونية هي: طلب إصدار كشف أملاك، إصدار صورة إخراج قيد، إخراج مخطط أراضي، إصدار صورة إخراج قيد للوكالات، بيان تغيير، إصدار شهادة عدم وجود أملاك، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والمساحة.


 




 

 


 

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