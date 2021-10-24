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الأحد، 24-10-2021 12:58 م

دائرة الإحصاءات العامة تنفذ جولات ميدانية لإجراء مسح دخل ونفقات الأسر

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الوكيل الاخباري- بدأت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، بتنفيذ جولات ميدانية لإجراء مسح دخل ونفقات الأسر الجديد في الأردن.اضافة اعلان


وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت الخميس الماضي، إن تنفيذ المسح سيستمر لمدة عام، حيث سيمكن دائرة الإحصاءات من تحديد نسب الفقر والإنفاق للأسر.

كما يساعد تنفيذ المسح على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وفق الوزارة.

وانتهت دائرة الإحصاءات العامة من الأعمال التحضيرية كافة لتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر للفترة 2021-2022 ، حيث قامت الدائرة ومن خلال ديوان الخدمة المدنية بتعيين باحثين وباحثات لتنفيذ المسح، بحسب وزارة التخطيط.

وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا"، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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