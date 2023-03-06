الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

مدير الدفاع المدني يكرم فريق من المسعفين لإنقاذهم طفل في البلقاء

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر

القبض على لص سرق محال مجوهرات في عمّان

القوات المسلحة الروسية تتسلم بدلات مموّهة متغيرة اللون وبدلة عسكرية مدرعة مركبة

طهران تجدد التزامها بالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي

الشمالي: اتفاق بين الحكومات ومجلس النواب على عدم إنشاء هيئات مستقلة جديدة

​البلقاء التطبيقية تحدد دوام الطلبة في رمضان

شكاوى من ارتفاع أسعار أصناف من الألبان 25 قرشاً.. والصناعة والتجارة: عرض وطلب

قباعة: جهة واحدة ستكون مسؤولة عن البيان الجمركي في المنافذ الحدوديَّة

الإثنين، 06-03-2023 01:16 م

دائرة المكتبات توزع 10 آلاف كتاب مجاناً بمناسبة يوم المدينة

image


الوكيل الإخباري - ضمن احتفالية أمانة عمان بيوم المدينة الذي صادف 2 آذار الجاري وزعت دائرة المكتبات العامة اليوم الاثنين 10 آلاف كتاب مجاناً لمختلف الحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية وأخرى مخصصة للأطفال.اضافة اعلان


وجرى توزيع الكتب في خمس مكتبات هي (مكتبة قتيبة / بسمان، ومكتبة المقابلين، مكتبة مرج الحمام، ومكتبة صويلح، والمكتبة المركزية وسط البلد)

وقال مدير دائرة المكتبات العامة الدكتور ثامر الشوبكي إن دائرة المكتبات خصصت 20 ألف كتاب توزع مجاناً بمناسبة احتفالية يوم المدينة حيث تم الخميس الماضي توزيع 10 آلاف كتاب بساحة الملك فيصل وسط البلد، فيما تم اليوم توزيع عدد مماثل في المكتبات الفرعية المشار اليها أعلاه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-06 at 1.30.33 PM

المعايطة: معنيون بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

332256552_715378226736282_7147153962891912324_n

مدير الدفاع المدني يكرم فريق من المسعفين لإنقاذهم طفل في البلقاء

1678096233473

التوثيق الملكي يعرض وثيقة لتدريس العلوم الزراعية

1678097009406

ورشة حول شلل الأطفال بمستشفى المقاصد الخيرية

4444444444444444444444444444444443333

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر

WhatsApp Image 2023-03-06 at 12.42.38 (1)

باكستاني يطلق اسم "أردن" على مولودته

أخبار متعلقة
4444444444444444444444444444444443333

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر

0L5A1529 - Copy

تفاصيل احتفالية أمانة عمان بيوم المدينة

63fdd28a8f7b3

أمانة عمّان تحدد ساعات عمل الخيم الرمضانية

Untitled-1-72

الأمانة تمدد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم

WhatsApp Image 2023-02-14 at 2.54.30 PM

الأمانة: الشوارع في عمان تنفذ بمواصفات فنية عالية

السجن-والاعتقال

تفاصيل صادمة.. حاول ترويعها وتخويفها قبل أن تطاله يد العدالة