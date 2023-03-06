دائرة المكتبات توزع 10 آلاف كتاب مجاناً بمناسبة يوم المدينة

الوكيل الإخباري

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- ضمن احتفالية أمانة عمان بيوم المدينة الذي صادف 2 آذار الجاري وزعت دائرة المكتبات العامة اليوم الاثنين 10 آلاف كتاب مجاناً لمختلف الحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية وأخرى مخصصة للأطفال.وجرى توزيع الكتب في خمس مكتبات هي (مكتبة قتيبة / بسمان، ومكتبة المقابلين، مكتبة مرج الحمام، ومكتبة صويلح، والمكتبة المركزية وسط البلد)وقال مدير دائرة المكتبات العامة الدكتور ثامر الشوبكي إن دائرة المكتبات خصصت 20 ألف كتاب توزع مجاناً بمناسبة احتفالية يوم المدينة حيث تم الخميس الماضي توزيع 10 آلاف كتاب بساحة الملك فيصل وسط البلد، فيما تم اليوم توزيع عدد مماثل في المكتبات الفرعية المشار اليها أعلاه.