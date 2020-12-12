دائرة مراقبة الشركات تتوقف عن استقبال المراجعين الأحد والاثنين

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة مراقبة الشركات، أنها ستتوقف عن استقبال المراجعين وتقديم الخدمات ليومي الأحد والاثنين المقبلين.وأكدت في بيان اليوم السبت، استمرار العمل بالخدمات الإلكترونية وخدمات أخرى تشمل: إيداع محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، إيداع محاضر اجتماع مجلس الإدارة وهيئة المديرين، إيداع قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة وقرارات هيئة المديرين، إيداع العقد والنظام المعدل ومحاضر التأسيس، وتقديم طلب تسجيل شركة جديدة.وكذلك الحصول على شهادة التسجيل برمز الاستجابة السريعة (QR)، الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر برمز الاستجابة السريعة (QR)، إيداع القرارات والبيانات المالية (الميزانيات)، الحصول على موعد لتقديم طلب تصفية أو شطب للشركة، وإرفاق الوثائق المطلوبة، عقد اجتماعات الهيئات العامة باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، الحصول على موعد لتقديم طلب الانسحاب بالإرادة المنفردة، الحصول على موعد لتنفيذ سندات التنازل.وأكدت أن هذه الخدمات الإلكترونية متاحة في جميع المحافظات للشركات التالية: التضامن، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة، الأجنبية العاملة، الأجنبية غير العاملة، المعفاة، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والمدنية.ودعت الدائرة في حال وجود أية استفسارات للتواصل مع دائرة مراقبة الشركات من خلال الواتس اب على الأرقام التالية دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة: خدمات التسجيل (0797774900)، خدمات التعديلات القانونية والمالية (0799777073) وخدمات التصفية والشطب (0799777083).ونوهت الدائرة إلى أن مكاتب الدائرة في المحافظات مستمرة بعملها كالمعتاد، داعية المواطنين ممن لهم معاملات مستعجلة مراجعة أقرب مكتب لإنجازها.