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السبت، 20-02-2021 07:49 م

داودية: زراعة 30 الف دونم في البادية الشمالية الشرقية

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الوكيل الاخباري -قال وزير الزراعة محمد داودية إن الوزارة زرعت 600 الف شتلة في البادية الشمالية من ضمنها 200 الف شتلة في منطقه الأزرق ومحيطها، و30 الف دونم في البادية الشمالية الشرقية.
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وأضاف داودية خلال لقائه اليوم السبت ممثلين عن القطاع الزراعي في مديرية زراعة قضاء الأزرق أن الوزارة حريصة على التواصل مع القطاع الزراعي وتعمل على دعم المزارعين وحماية انتاجهم انطلاقا من الاهتمام الملكي الكبير بالمزارعين والزراعة.

وقال الوزير إن وزارة الزراعة من خلال اداراتها المختلفة والحراج والحصاد المائي وبرنامج التعويضات البيئية عملت على انشاء 4 عيادات بيطرية ووزعت عددا من الاغنام على 8 جمعيات وقدمت اللقاحات والعلاجات البيطرية للثروة الحيوانية.

 




 

 


 

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