الأربعاء 03-02-2021
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الأربعاء، 03-02-2021 09:15 م

داودية يبحث مع العمل الدولية تنفيذ مشروعات تخدم القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة محمد داودية لدى لقائه اليوم الأربعاء الرئيسة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية في الاردن فريدا خان تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوزارة والمنظمة تخدم القطاع الزراعي باستخدام التكنولوجيا والحصاد المائي بما يراعي التغير المناخي.
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وأكد داودية خلال اللقاء الذي حضرته شذى الجندي المديرة الاقليمية لبرنامج آفاق الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع شركاء دوليين لتحسين ظروف العمال الزراعيين من خلال تحسين بيئة العمل ودعم الحماية الاجتماعية أهمية تحسين بيئة العمل وظروف العمال لاستقطاب الشباب والنساء للعمل في القطاع الزراعي.


 




 

 


 

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