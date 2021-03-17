الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 03:24 م

دبلوماسي صيني: مباحثات لمنح الأردن لقاحا مضادا لفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للأردن "في حدود الإمكان" لمكافحة وباء كورونا المستجد.
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وقال السفير، إن هناك مباحثات لتقديم مساعدات للأردن على شكل لقاح إضافة لتسهيل البيع التجاري للقاح للأردن.

ولم يذكر السفير كميات اللقاح المتوقع وصولها سواء كمساعدات أو على أساس تجاري.

وأعرب السفير الصيني نيابة عن السفارة الصينية عن تعازيه الخالصة لأسر وفيات حادثة مستشفى السلط الجديد.

وأضاف أن الصين والأردن يتمتعان بصداقة تقليدية عميقة، واستمر التعاون في مختلف المجالات، ودعم كل منهما الآخر في مكافحة الوباء.

 




 

 


 

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