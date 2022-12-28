دبي وأسطنبول وشرم الشيخ وجهات الأردنيين المفضلة في رأس السنة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة، باسم الغلاييني أن أسطنبول وشرم الشيخ ودبي تصدرت حجوزات الوجهات السياحية للاردنيين في عطلة رأس السنة.



وأكد الغلاييني لـ "الوكيل الإخباري" ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على رحلات دبي وشرم الشيخ بسبب الاجواء المناسبة خلال هذا الوقت من العام، في وقت يفضل فيه الأردنيون اسطنبول لجمال طبيعتها ولغايات التسوق .



واشار أنه يتم تسيير عدة رحلات إلى شرم الشيخ وأسطنبول ودبي يوميا بنسبة ارتفاع عالية تزامنا مع عطل الاعياد ورأس السنة وعطلة المدارس.



وبين أن مختلف مناطق تركيا تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين حتى في فصل الشتاء.



وأشار إلى أن الشركات السياحية تقدم عروض لتشجيع المواطنين الراغبين في السياحة خلال الأيام الحالية.