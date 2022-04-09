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السبت، 09-04-2022 03:26 م

دجاج فاسد وعصائر منتهية الصلاحية في إربد

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الوكيل الإخباري - نفذت اللجنة الرقابية على الأسواق التجارية في محافظة إربد جولاتها، السبت، على الوسط التجاري، حيث تم تحرير 17 مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بالسقوف السعرية، وإتلاف كميات من الدجاج الفاسد وعصائر منتهية الصلاحية.

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وقال محافظ اربد رضوان العتوم إن هذه الجولات تأتي للحرص على مدى التزام التجار بالأسعار المحددة وتقيدهم بالشروط الصحية لتخزين المواد وعرضها في المحلات، خاصة المواد القابلة للتلف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان.

 

وبين أن اللجنة الرقابية تكثف جولاتها حرصا على سلامة المواطن، مشيداً بالتزام غالبية التجار بالسقوف السعرية خلال الشهر الفضيل.


وأكّد العتوم، أنه لن يتم التهاون مع المخالفين في مسألة المواد الغذائية بالأسواق التجارية، وإتلاف أي مواد تموينية يثبت فسادها أو عرضها بالطرق الغير السليمة.

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