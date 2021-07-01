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الخميس، 01-07-2021 06:21 م

دخول إجراءات إعلان العقبة منطقة آمنة من كورونا حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، عن البدء بتطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعلان منطقة المثلث الذهبي (العقبة - البترا- وادي رم)، منطقة آمنة وعودة للحياة الطبيعية إليها كما كانت قبل جائحة كورونا اعتباراً من اليوم الخميس.اضافة اعلان


وقال بخيت في تصريح صحفي، إن تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة وإلغاء الحظر الجزئي فيها وتشغيل المنشآت بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح بخيت أن كل من يرغب بزيارة العقبة والدخول إليها يجب أن يكون مضى 21 يوماً على تلقيه جرعة واحدة من اللقاح، أو تلقى جرعتين من اللقاح، أو لديه فحص كورونا قبل 72 ساعة، إضافة إلى عمل فحوصات سريعة للداخلين من خلال المعبرين وادي عربة والمزفر. وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات لتخفيف إجراءات الدخول إلى العقبة، منها السماح بدخول العائلة إذا كان أحد الأبوين تلقى اللقاح، أو لديهم فحص (بي سي ار) لمن لم يأخذ اللقاح، وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى أن تكون مدينة العقبة مدينة آمنة، وتشجيعاً للسياحة.

 




 

 


 

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