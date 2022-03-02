دخول مجاني لمتاحف في عمّان احتفالا بيوم المدينة

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من شهر آذار، يوم مدينة عمّان.

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وأضاءت أمانة عمّان الكبرى، مساء أمس، عدداً من معالم العاصمة، بمناسبة يوم مدينة عمّان الذي يحتفى به في الثاني من آذار من كل عام.



وشهدت عدّة مواقع أثرية في مدينة عمّان إضاءة بهذه المناسبة العمّانية ومنها جبل القلعة، والمدرج الروماني، بالإضافة لإنارة جسر عبدون المعلق، ومبنى أمانة عمّان الرئيس في رأس العين، ومجمع دوائر أمانة عمّان في العبدلي.



وقررت الأمانة أن يكون دخول المواطنين مجاناً اليوم، إلى المتاحف التالية (متحف الأطفال في حدائق الحسين، متحف الدبابات الملكي، متحف السيارات الملكي، متحف الأردن، متحف الحياة البرلمانية).



كما نظمت الامانة مطلع الأسبوع الجاري، المعرض الفني "صور عمّانية"، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتصوير، في جاليري رأس العين، وذلك ضمن برنامج فعاليات يوم مدينة عمان.



وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي، يوم 16 نيسان من كل عام يوم العلم الأردني، ويوم 11 نيسان عطلة رسمية بمناسبة المئوية، ويوم 2 آذار يوم مدينة عمّان.



