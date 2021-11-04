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الخميس، 04-11-2021 11:02 م

دراسات لتطوير إنتاج الهيدروجين والنيتروجين الأخضرين في المملكة

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الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في جلاسكو (COP26) رئيس شركة فورتيسكيو فيوتشراندستريز (Fortescue Future Industries-FFI) الدكتور أندرو فورست للاعلان عن بدء اجراء الدراسات بهدف تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والنيتروجين الأخضر في المملكة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يذكر أن هذا المشروع يتماشى مع الرؤيا الملكية والجهود المبذولة في المملكة في التحول نحو الإقتصاد الأخضر والإعتماد على الطاقة النظيفة، بما يحقق التنمية الإقتصادية في اطار الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي.

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