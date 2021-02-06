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السبت، 06-02-2021 12:24 م

وفق ما نشرته جمعية المهندسين الوراثيين

دراسة أردنية : المنسف يخفف أعراض كورونا

منس
منسف


الوكيل الإخباري - نشرت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين ، منشورا عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، حول وجود علاقة بين "المنسف" وانخفاض مستويات دخول المستشفى لمن يصابوا بفيروس كورونا.

وبينت الجمعية ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، أن مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد" HDL ترتبط بتقليل مخاطر COVID-19، حيث انخفضت احتمالات دخول المستشفى لـ COVID-19 بنسبة 9% مع كل 0.2 مليمول / لتر (حوالي 8 ملجم / ديسيلتر) في الكوليسترول الحميد HDL ، كما اثبتت دراسة علمية.

ولفتت، أن الاكلات التي تحتوي على نسب عالية من "الكوليسترول الحميد" تقي من الأعراض المتقدمة لفيروس كورونا.

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