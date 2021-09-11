الوكيل الاخباري- وصلت أعداد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" بعد ثلاثة أشهر من انطلاقه لنحو 63 ألف مشارك، وفق وزارة السياحة والآثار.



وقال مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير، إن "اللجنة القائمة على برنامج "أردننا جنة"، تدرس حاليا إدراج وجهات سياحية جديدة ضمن البرنامج في موسم الشتاء المقبل، مؤكداً قيام اللجنة بمراجعة وتقييم برامج الرحلات بشكل دوري، وتعديلها بما يتناسب ورغبات المواطنين ويتواءم مع المواسم السنوية".



وبين الخضير أن "الوزارة والهيئة قامتا بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية "الهوى جنوبي" التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي".



وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يسعى أيضاً إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.



"أسهم برنامج "أردننا جنة" في نسخته هذا العام، بتنشيط حركة السياحة الداخلية، من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، وبأسعار تناسب جميع المواطنين".

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