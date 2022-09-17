دراسة: الصناعة تشغل النسبة الأكبر من العمالة في القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة، أن الصناعة هي المشغل الأكبر للعمالة في القطاع الخاص، بما نسبته 30 بالمئة من العاملين في القطاع.



وأظهرت الدراسة التي أجرتها غرفة صناعة الأردن، أن عدد العاملين في القطاع الصناعي نما خلال العقد الأخير بنسبة 28.2 بالمئة، إذ ارتفع عددهم من 176 ألف عامل في 2011، إلى 256 ألف عامل مع نهاية العام الماضي.



وبينت الدراسة أن توزيع العمالة في القطاع وفقاً للجنس، يُظهر استحواذ عمالة الذكور على 66 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع، مقابل 34 بالمئة لعمالة الإناث.

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