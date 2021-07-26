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الإثنين، 26-07-2021 02:54 م

دراسة بريطانية حول التسلسل الجيني لكورونا تتوصل لنتائج مخيبة للآمال

كورونا 4


الوكيل الإخباري - قالت شارون بيكوك خبيرة علوم الجينوم البريطانية المعنية بدراسة التسلسل الجيني لـ "كوفيد-19" إن الطريق سيكون طويلا لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة وأضافت أنها متأهبة لحدوث تحورات جديدة في السلالة دلتا التي تجتاح العالم حاليا.

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لكن بيكوك قالت إن عملية العودة للمسار الطبيعي للأمور ستكون بطيئة بسبب التوزيع غير المتعادل للقاحات عالميا.


وأضافت لـ "رويترز": "إنه طريق طويل جدا لعودة الأمور لما كانت عليه" وأشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام مراقبة عالمي واضح لظهور السلالات الجديدة والتنسيق بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها كما يتم مع الإنفلونزا.


وأطلقت بريطانيا برنامجا جديدا يضم منصة لتقييم ظهور سلالات جديدة لمشاركة خبرتها في مجال الجينوم مع العالم.


ووصفت بيكوك سلالة "دلتا"، التي تسبب أكبر قلق من تفشي المرض حاليا، بأنها "الأقوى والأسرع" من باقي السلالات حتى الآن.


وتابعت قائلة "هناك تحورات جديدة كثيرة في سلالة "دلتا" ولهذا نتابع ذلك بتدقيق بالغ. لكن ليس هناك سبب حتى الآن للقلق بشأن ذلك".


وأنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات العزل العام في إنجلترا وقال إن على بريطانيا أن تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس وإن الطرح السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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