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الإثنين، 27-12-2021 12:28 م

دراسة تطالب بمنح العمالة المهاجرة حق الاستقالة

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الوكيل الإخباري - طالبت دراسة متخصصة بالشأن العمالي بمنح العمالة المهاجرة حق الاستقالة.اضافة اعلان


وأوصت الدراسة التي أعدتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "الحق في الاستقالة للعمال المهاجرين" إلى مراجعة أنظمة وتعليمات العمل للحد من سلطة صاحب العمل، ومنح العمال المهاجرين الحق في الاستقالة والحق في اختيار صاحب العمل.

كما أوصت بتعديل المصطلحات الموجودة في الأنظمة والتعليمات، والتي تشير إلى استغلال العمال المهاجرين ومنها "هروب" أو "فرار" والاستعاضة عنها بمصطلح "ترك العمل" أو "الاستقالة" حيث أن العلاقة هي تعاقدية بين عامل وصاحب عمل.

للاطلاع على الدراسة أنقر هنا

 




 

 


 

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