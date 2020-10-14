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دراسة تكشف تفاصيل عن مرشحين ومرشحات للانتخابات النيابية




الأربعاء، 14-10-2020 03:23 م

دراسة تكشف تفاصيل عن مرشحين ومرشحات للانتخابات النيابية

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الوكيل الإخباري- ذكرت دراسة أجراها تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2020، أن نسبة المترشحين والمترشحات الذين يحملون دراسات عليا وصلت إلى 28% فيما وصلت نسبة الذين يحملون درجة البكالوريوس إلى 35%، وبلغت نسبة الذين يحملون درجة الدبلوم 14%، و نسبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة 16%، و7% أقل من ثانوية عامة. 

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وأضافت الدراسة التحليلية حول الخلفيات الأكاديمية المترشحين وللمترشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، أنه على صعيد قطاع العمل للمترشحات والمرشحين قبل خوضهم الانتخابات، كانت النسبة الأعلى لموظفي القطاع الخاص بنسبة 34%، تليها نسبة المترشحات والمترشحين من موظفي القطاع العام/ الحكومي بـ 21% من المجموع الكلي، ثم أصحاب الأعمال الخاصة بـ 20%، ثم المتقاعدين العسكريين بنسبة وصلت إلى 16%، ووصلت نسبة الذين لا يعملون إلى 7% من المجموع العام، وأخيراً كانت نسبة ربات المنزل والتي بلغت 1%. 

 

وفيما يتعلق بالتجارب السابقة في خوض أي انتخابات، بينت الدراسة أن 6% من المترشحين والمترشحات ترشحوا للانتخابات البلدية سابقاً، فيما ترشح لانتخابات مجالس المحافظات ما نسبته 4% من مجموع المترشحين والمترشحات، و26% ترشحوا سابقاً للانتخابات النيابية، بينما وصلت نسبة الذين يخوضون تجربة الانتخابات أول مرة إلى 64% من مجموع المترشحين والمترشحات. 




 




 

 


 

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