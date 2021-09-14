دراسة تنظيم يوم وظيفي للفتيات بلواء المزار الشمالي

الوكيل الاخباري - بحث لقاء استضافته بلدية المزار الشمالي الجديدة في محافظة إربد، الاثنين، بالتعاون ما بين البلدية ومكتب عمل لواء المزار الشمالي والجمعيات الخيرية والمجالس المحلية، تنظيم يوم وظيفي سيصار الى عقده في العشرين من الشهر الجاري في مبنى البلدية.



وقال المدير التنفيذي للبلدية المهندس إياد الجراح، بحضور مدير عمل محافظة إربد محمد عبيدات، وممثل هيئة الاستثمار، رئيس مجلس محلي زوبيا، وعضو لجنة البلدية منير الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الاجتماع الذي حضره معظم رؤساء الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة، جاء لتعزيز التشاركية لانجاحه بما يكفل توفير فرص عمل أكثر لفتيات اللواء في مصنع صمد للألبسة.

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