الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 02:40 م

دراسة جميع الخيارات المتاحة لتوزيع الغاز المنزلي

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاثنين، إنّها تدرس جميع الخيارات المتاحة لتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي، وبما يسهل تقديم الخدمة لجميع أطياف المجتمع.
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وأضافت الهيئة، أن خيار الانتقال إلى استخدام التطبيقات الذكية في حال اعتماده سيكون بشكل تدريجي بالتوازي مع الخيارات الأخرى المتاحة وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويسهل على وكالات الغاز تقديم الخدمة بصورة فاعلة.

وأشادت، بتجاوب المواطنين وتفاعلهم مع مختلف المقترحات التي تم عرضها مؤكدة أهمية هذا التفاعل للخروج بأنسب الحلول لمتلقي الخدمة بصفتهم الفئة المستهدفة مبينة أنها ستراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية بهذا المجال.

وكان استطلاع أجرته الهيئة على موقعها الإلكتروني وشارك فيه نحو 10 آلاف مواطن، حيث إن نحو 80% منهم فضلوا أن يتم الطلب بوساطة الهاتف أو عن طريق التطبيقات الذكية.

 




 

 


 

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