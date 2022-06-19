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الأحد، 19-06-2022 02:30 م

دراسة حول أسعار قطع وصيانة المركبات الكهربائية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن عدد المراكز المصنفة لصيانة المركبات الكهربائية في كافة أنحاء المملكة بلغت 15 مركزا.اضافة اعلان


وقال أبو رحمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة تعد دراسة لكلف قطع الغيار وصيانة مركبات الكهرباء لاعتمادها مع الكراجات المصنفة لصيانتها.

وأضاف أنه لا يستطيع أي عامل في القطاع صيانة المركبات الكهربائية وذلك لاختلافها عن مركبات البنزين والهايبرد المتوفرة في السوق.

وأشار أبو رحمة إلى أن النقابة قامت بإعداد مادة تعليمية لصيانة المركبات الكهربائية وهي معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى إعطاء دورات تدريبية للعاملين بقطاع المهن الميكانيكية نظرا للإقبال المتزايد على اقتناء مركبات الكهرباء.

وبيّن أن التوجه الآن نحو مواكبة التطورات بالانتقال من مركبات البنزين والهايبرد إلى المركبات التي تعمل بالكهرباء، لافتا إلى أن أن الدورات تعطى في مراكز النقابة في العاصمة والزرقاء وجرش والمفرق وإربد ولواء الرمثا. 

وتوقع أبو رحمة ازدياد أعداد المراكز المصنفة لصيانة المركبات الكهربائية في الأردن خلال الشهرين المقبلين.

وبشأن توفر قطع غيار المركبات الكهربائية في السوق المحلي أكد أن القطع متوفرة عن طريق وكلاء السيارات الجديدة ومتوفرة لدى بعض التجار وبأسعار مقبولة على الرغم من ارتفاع أسعار الكلف والنقل على مستوى العالم.

يشار إلى هيئة مستثمري المناطق الحرة أكدت خلال الفترة الماضية ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية في الأردن بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض نسبة الضريبة عليها والتي تصل إلى 10% مقارنة مع 50% على المركبات الأخرى.

 




 

 


 

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