دراسة: دور رعاية المسنين في الأردن تفتقر للكوادر المدربة

الوكيل الإخباري - أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حملة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا كبار السن والتي جاءت تنفيذا لمخرجات دراسة تقييم واقع دور رعاية المسنين في الأردن التي نفذها المجلس مع الصندوق عام 2021.

اضافة اعلان



وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إنه وضمن هذا الفهم العميق لواقع حال كبار السن على المستوى الوطني وضمن مسؤولية المجلس في تحقيق رسالته وتعظيم مكانة الأسرة الأردنية، والاهتمام بكل فرد من أفرادها، مشيرا الى أن المجلس أولى قضايا كبار السن أهمية بالغة، باعتبار أن قضاياهم تصب في إطار الواجب الديني والوطني والأخلاقي.



وأضاف، أن آخر دراسة خاصة بفئة كبار السن أعدها المجلس عام 2021 حول "تقييم واقع دور رعاية المسنين في الأردن"، أشارت نتائجها الى معاناة بعض دور رعاية المسنين نتيجة نقص التمويل وعدم توفر الكوادر البشرية المدربة لتقديم الخدمات لكبار السن، وحاجة العاملين في هذه الدُور إلى الالتحاق بدورات تدريبية لرفع قدراتهم وتأهيلهم من ناحية علمية وعملية.



وأوصت الدراسة بتعزيز الخدمات النفسية والاجتماعية المُقدمة لهم، وتلبية معايير تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى أهمية وجود دليل إجرائي حول إجراءات إدارة حالات الإرشاد النفسي والاجتماعي للمسنين.



ودعا مقدادي وسائل الإعلام بمختلف أشكالها الى الاهتمام بقضايا كبار السن، وتوثيق ونقل تجاربهم الحياتية التي تشكل بصمة خاصة بكل مسن يمكن الاستفادة منها.



بدورها، قالت مدير الإعلام والاتصال في المجلس الوطني لشؤون الأسرة خديجة العلاوين، إن الحملة التي أطلقت تحت شعار "وقفات ومحطات خالدة في حياة كبار السن"، لتسليط الضوء على قضايا كبار السن باعتبارهم فئة مجتمعية تستحق الرعاية والاهتمام لما قدمته من خدمات انسانية واجتماعية ووطنية.



واضافت العلاوين، إن كبار السن لديهم من التجارب والمواقف والخبرات ما يستحق الوقوف عندها والاستفادة منها لتكون خلاصة تلك التجارب دروساً مستفادة تقدم للأجيال الحاضرة والمقبلة.



وقالت إن الحملة تسعى الى توضيح الادوار لكل الجهات المعنية بتقديم الخدمة لكبار السن.



يذكر ان تقرير التوقعات السكانية في العالم للعام 2019 يشير الى انه مع حلول عام 2050 سيكون 16 بالمئة من عدد سكان العالم اكبر من سن 65 سنة.



ووفق دراسة تحليلية لتقييم واقع حال دور المسنين في الأردن، يبلغ عدد كبار السن في الاردن 588100 نسمة يشكلون ما نسبته 5.5 بالمئة من التعداد السكاني حتى نهاية العام 2020، أما عدد المسنين المقيمين في دور الرعاية فبلغ عددهم 355 مسنا ومسنة، منهم 172 ذكورا و183 إناثا.