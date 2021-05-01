السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 12:56 ص

دراسة صادمة أُجريت على الأردنيين خلال أزمة كورونا

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الوكيل الاخباري - تسبّب وباء كوفيد وما تبعه من حظر تجوّل وإغلاقات في ارتفاع نسبة استهلاك الدخان بين الأردنيين الذين يعتبرون أصلاً من أبرز المدخنين في العالم. بينما ينتظر الزبائن في محل بيع النراجيل ومستلزماتها الذي يعمل فيه في وسط العاصمة عمان
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يقول الشاب منير شناعة (24 عاماً) وهو ممسك بسيجارته، «ظهور هذا الوباء قبل نحو عام وما خلفه من منغصات في حياتنا من حظر جزئي وشامل سبّب لي ضغطاً نفسياً جعلني أدخن أكثر فأكثر».

ويضيف شناعة الذي بدأ التدخين وهو في سن ال17 «قبل الوباء، كنت أدخن علبة إلى علبتين في اليوم، اليوم صارت اربع إلى خمس علب، الضغط النفسي زاد والتدخين زاد هو الآخر».

ووفقًا لآخر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية العام الماضي وشمل 2400 شخص، أكد 52% ممن تمّ استجوابهم أن حظر التجول ساهم في زيادة نسبة تدخينهم للسجائر والنرجيلة.

 




 

 


 

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