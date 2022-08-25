الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتائج القبول الموحد

إطلاق الشبكة البحثية لمركز دراسات اللاجئين والنازحين في اليرموك

القبول الموحد : أكثر من 45 ألف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية

دراسة : غالبية الأعراض التي ظهرت على متلقين للقاح كورونا في الأردن بسيطة

الكورة : مؤتمر يوصي بمراجعة أسس اختيار المشرف التربوي

افتتاح فرع لجمعية البيئة الأردنية في كفرنجه

تخريج 252 ممرضا وقابلة من كلية نسيبة

تخريج أول دورة للمظليين تضم مجندات في مدرسة الأمير هاشم بن الحسين

التربية : التعليم عن بُعد في هذه الحالة فقط

التربية تكشف عن السبب وراء تعيين ممرضين في الوزارة

الخميس، 25-08-2022 08:29 م

دراسة : غالبية الأعراض التي ظهرت على متلقين للقاح كورونا في الأردن بسيطة

t


الوكيل الاخباري - خلصت دراسة في الأردن على لقاحات مضاد لفيروس كورونا، إلى أن معظم الأعراض التي ظهرت على متلقين للمطعوم كانت "بسيطة"، رغم وجود "نسبة معينة" من المرضى تعرضوا لمضاعفات وأعراض جانبية وفق ما أفاد نذير عبيدات أحد المشاركين في هذه الدراسة، الخميس.

وشارك في الدراسة التي جاءت لمراقبة سلامة 4 أنواع من المطاعيم المضاد لكورونا، نحو 659 ألف متلق للقاح في الأردن.

اضافة اعلان

 

وأعطى الأردن إجازة طارئة لاستخدام لقاحات فايزر وأسترازينكا وسينوفارم وسبوتنك .

وأجريت هذه الدراسة من كانون الثاني/يناير حتى 21 أيلول/سبتمبر 2021.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820222283437703797104

التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتائج القبول الموحد

aaaa

إطلاق الشبكة البحثية لمركز دراسات اللاجئين والنازحين في اليرموك

www

القبول الموحد : أكثر من 45 ألف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية

w

الكورة : مؤتمر يوصي بمراجعة أسس اختيار المشرف التربوي

fff

افتتاح فرع لجمعية البيئة الأردنية في كفرنجه

w

تخريج 252 ممرضا وقابلة من كلية نسيبة

أخبار متعلقة
M63A8869

التربية: انتهاء عمليات التصحيح الورقي لجميع مباحث امتحان التوجيهي

72022614578163259122

اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور

720222915622869185973

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

6202219112258216429095

وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

photo_2021-11-11-17.18.04

12 ألف عائلة لاجئة بالأردن لا تحصل على مساعدات شهرية

8zgclqsf-1

3 برامج لتسويق السياحة الأردنية في مونديال قطر