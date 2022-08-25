دراسة : غالبية الأعراض التي ظهرت على متلقين للقاح كورونا في الأردن بسيطة

الوكيل الاخباري - خلصت دراسة في الأردن على لقاحات مضاد لفيروس كورونا، إلى أن معظم الأعراض التي ظهرت على متلقين للمطعوم كانت "بسيطة"، رغم وجود "نسبة معينة" من المرضى تعرضوا لمضاعفات وأعراض جانبية وفق ما أفاد نذير عبيدات أحد المشاركين في هذه الدراسة، الخميس.



وشارك في الدراسة التي جاءت لمراقبة سلامة 4 أنواع من المطاعيم المضاد لكورونا، نحو 659 ألف متلق للقاح في الأردن.

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وأعطى الأردن إجازة طارئة لاستخدام لقاحات فايزر وأسترازينكا وسينوفارم وسبوتنك .



وأجريت هذه الدراسة من كانون الثاني/يناير حتى 21 أيلول/سبتمبر 2021.