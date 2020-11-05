دراسة قرارات هامة نتيجة لتفشي كورونا بالمملكة

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي في وزارة الصحـــة ، أن هنالك اجتماعا مع المعنيين - لحظة كتابة الخبر - لتقييم الوضع الوبائي في المملكة.

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن اللجنـــة ، تقوم - في الأثناء- بدراسة مُستجدّات فيروس كورونا في الأردن ، على ضوء ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الفترة القليلة الماضية .

وأشار ، أنه قد يتم اتخاذ قرارات هامة ، بعد الموافقة على التوصيات ، بعد دراسة تبعات تلك القـــرارات ، وقال " ندرس خيارات عدة ، من أجل تسطيح المنحنى الوبائي بالمملكة ".

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