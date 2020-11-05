الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

حجاوي يتوقع ذروة كورونا في الأردن

دراسة قرارات هامة نتيجة لتفشي كورونا بالمملكة

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

بايدن يتعهّد بالانضمام مجدّداً لاتّفاق باريس المناخي

الخارجية تغلق مبناها اليوم بسبب إصابة موظفين بكورونا

الخارجية تكشف تفاصيل مصرع أردنية وطفلها في أميركا

انتهاء صرف سلف متقاعدي الضمان اليوم

الصحة : إجراء جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الأشغال العامة للمواطنين : ندعوكم للحيطة والحذر




الخميس، 05-11-2020 12:13 م

تقييم الوضع الوبائي الراهن

دراسة قرارات هامة نتيجة لتفشي كورونا بالمملكة

ع
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي في وزارة الصحـــة ، أن هنالك اجتماعا مع المعنيين - لحظة كتابة الخبر - لتقييم الوضع الوبائي في المملكة.

اضافة اعلان
 

ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن اللجنـــة ، تقوم - في الأثناء-  بدراسة مُستجدّات فيروس كورونا في الأردن ، على ضوء ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الفترة القليلة الماضية .

 

وأشار ، أنه قد يتم اتخاذ قرارات هامة ، بعد الموافقة على التوصيات ، بعد دراسة تبعات تلك القـــرارات ، وقال " ندرس خيارات عدة ، من أجل تسطيح المنحنى الوبائي بالمملكة ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9ffe4738219c386b9c2ee6b8db19a27e

6.3 % نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين

377413_8_1601324652-1

حملة لإزالة لوحات الدعاية الانتخابية المخالفة

3202016211515388746455

القبض على 19 مروجا للمخدرات بمداهمات أمنية - صور

f0f37b4f682000c48f97239478c8de61

إطلاق حملة لفحص زيت الزيتون في الأردن

5eb457a44c59b7237819af24

تفاصيل جديدة حول مقتل أردنية وابنها في أمريكا

3202015174319445699397

تعليق دوام مديرية التربية والتعليم بالزرقاء الأولى

أخبار متعلقة
من

28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا في المملكة

10202012225025348606949

تسجيل 57 إصابة كورونا جديدة في الكرك

102020893530285467132

تصريح مقلق من لجنة الاوبئة حول تطورات انتشار كورونا بالاردن

طلبة

توجهات حول تعليق دوام المدارس

thumbs_b_c_3aa750b6684ac99fdcd3cf1a7d1b7fbc

ألمانيا تصنف الأردن من المناطق الخطرة من حيث انتشار كورونا

جد

بدء انتشار الجيش في مناطق المملكة