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دراسة لتحديد حجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي و"الليموزين"

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الأحد، 03-09-2023 12:40 م

دراسة لتحديد حجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي و"الليموزين"

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الوكيل الإخباري - طرحت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء لمناقصة محلية لإعداد دراسة تحديد الحاجة وحجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي وخدمة السيارات الفخمة (الليموزين) وخدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي بجميع أنماطه، موضحة أن العطاء لصالح هيئة تنظيم النقل البري.

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ووفق وثيقة العطاء، فإن الدراسة تتضمن تحديد الحاجة وحجم الطلب الحالي والمستقبلي في الأردن على خدمات سيارات التأجير السياحي وخدمة السيارات الفخمة (الليموزين) ونقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي بجميع أنماطه.


وتأتي الدراسة للوقوف على حجم الطلب الحالي والمستقبلي على هذه الخدمات في جميع المحافظات من خلال المسوحات الميدانية والدراسات الفنية وذلك من أجل تحقيق المستوى المطلوب للركاب من هذه الخدمات وتحقيق الدخل المناسب لسائقي المركبات على هذه الأنماط.


وستتضمن الدراسة أنماط خدمات نقل الركاب الحالية على خدمة سيارات التكسي الأصفر (يتضمن تكسي الاستثمار)، التكسي الفندقي، تكسي المعابر (البرية، البحرية، الجوية) التكسي المميز، التكسي الذكي (Cab Smart)، إضافة إلى خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وخدمة سيارات التأجير السياحي، وخدمة السيارات الفخمة (الليموزين).


وتهدف الدراسة إلى تحديد حجم الطلب الحالي ومن ثم نمذجة هذا الطلب للعشر سنوات المقبلة.


ودعت الدائرة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الطرق بالفئة الأولى (أ) بموجب شهادة تصنيف صادرة من الدائرة وسارية المفعول وعلى الراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة سحب نسخ المناقصة من موقع دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من 31 آب 2023 أو سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).


وبين العطاء أن ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 125 دينارا أردنيا غير مستردة، حيث يتم دفع ثمن نسخة وثيقة الشراء من خلال تطبيق إي فواتيركم أو من خلال تطبيقات البنوك للدفع الإلكتروني، حيث إن آخر موعد لبيع نسخ وثائق الشراء هو الساعة الثالثة مساء الخميس الموافق 7 أيلول الحالي.


وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الإيضاح حول وثائق الشراء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 10 أيلول الحالي، ولن يتم قبول أي طلبات تصل بعد هذا التاريخ على أن تقدم طلبات الإيضاح من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].


وأوضحت أنه على المناقصين المشاركين بالعطاء متابعة نظام الشراء الإلكتروني الأردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء.

 

المملكة

 




 

 


 

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