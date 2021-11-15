دراسة لجامعة اليرموك: 30% من العينة غير ملتزمين بالكمامة

الوكيل الإخباري- نشر فريق بحثي من كلية الطب في جامعة اليرموك، بحثاً علمياً عن” العوامل السلوكية والديموغرافية المرتبطة بعبء جائحة كورونا في الأردن “، بالتعاون مع باحثين محليين ودوليين.



وتوصلت دراسة البحث في نتائجها إلى أن حوالي 30% من المشاركين في عينة الدراسة غير ملتزمين بارتداء الكمامة، فيما يعتقد حوالي 18% منهم أن ارتداء الكمامة غير مهم للوقاية من العدوى.



وأظهرت النتائج أن 35% من المشاركين لم يكونوا ملتزمين تماما بغسل اليدين، الأمر الذي يفسر الازدياد الكبير الذي طرأ على عدد الاصابات خلال جائحة كورونا في الأردن.



وتعد عينة هذا البحث من أكبر العينات في الأبحاث التي أجريت عن كوفيد-19 في الأردن والمنطقة، مما يزيد من أهمية البحث، إذ بلغت عينة الدراسة أكثر من 7700 مشارك من المجتمع الأردني.



وجرى هذا البحث بإشراف الدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب كباحث رئيس، والدكتور سمير البلص من قسم ادارة الخدمات الصحية، وعدد من طلبة كلية الطب، وطلبة ماجستير ادارة الخدمات الصحية في الجامعة.

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