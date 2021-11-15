الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

ولي العهد: بمعية سيدنا

الإثنين، 15-11-2021 04:35 م

دراسة لجامعة اليرموك: 30% من العينة غير ملتزمين بالكمامة

37293aaac4595afc3ceb8c6f315b63ee202fea30


الوكيل الإخباري- نشر فريق بحثي من كلية الطب في جامعة اليرموك، بحثاً علمياً عن” العوامل السلوكية والديموغرافية المرتبطة بعبء جائحة كورونا في الأردن “، بالتعاون مع باحثين محليين ودوليين.

وتوصلت دراسة البحث في نتائجها إلى أن حوالي 30% من المشاركين في عينة الدراسة غير ملتزمين بارتداء الكمامة، فيما يعتقد حوالي 18% منهم أن ارتداء الكمامة غير مهم للوقاية من العدوى.

وأظهرت النتائج أن 35% من المشاركين لم يكونوا ملتزمين تماما بغسل اليدين، الأمر الذي يفسر الازدياد الكبير الذي طرأ على عدد الاصابات خلال جائحة كورونا في الأردن.

وتعد عينة هذا البحث من أكبر العينات في الأبحاث التي أجريت عن كوفيد-19 في الأردن والمنطقة، مما يزيد من أهمية البحث، إذ بلغت عينة الدراسة أكثر من 7700 مشارك من المجتمع الأردني.

وجرى هذا البحث بإشراف الدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب كباحث رئيس، والدكتور سمير البلص من قسم ادارة الخدمات الصحية، وعدد من طلبة كلية الطب، وطلبة ماجستير ادارة الخدمات الصحية في الجامعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202114194323407168527

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

720216114115398933740

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

600bfcd4-bc57-456b-a375-145bd1380d81

800 مليون دولار محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن

أخبار متعلقة
image (1)

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 7

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا الوكيل

15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

كورونا الوكيل

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

Untitled-1-570

14 ألفا و872 اصابة كورونا نشطة في الاردن