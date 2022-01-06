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الخميس، 06-01-2022 06:48 م

دراسة للحد من الزخم للمروري في وسط البلد والصويفية

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 الوكيل الاخباري - كشف مدير عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري، عن دراسة فنية لمشروع تقوم به أمانة عمان الكبرى حاليا يشمل بعض المناطق (وسط البلد ومنطقة الصويفية)، والتي تشهد ترددات عالية في الازدحامات المرورية.

وحول الدراسة، بين الفاعوري، في رد على وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لا يوجد سقف زمني محدد للانتهاء منها، مؤكدا أنه عند إنجازها، سيصار إلى تجهيز البنى التحتية والبدء بالمشروع على بعض الأرصفة ووضع عدادات للاصطفاف، منوها أن الفئة المستفيدة ستتمثل بأصحاب المحلات التجارية ومرتاديها.

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