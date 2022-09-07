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الأربعاء، 07-09-2022 12:56 م

دراسة مقترح لتغيير مسار الناقل الوطني عبر البحر الميت

مشاريع مياه


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مطلعة أن وزارة المياه والري تدرس مقترح تغيير مسار الناقل الوطني، ليكون عبر البحر الميت بدلاً من أن يكون عن طريق النقب - معان - عمان.

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وبين المصدر أن المُقترح قدم من جمعية أصدقاء البحر الميت، ويهدف لرفد البحر الميت بـ 20 مليون متر مكعب من فائض المياه التي تنتج عن عملية التحلية.


وأضاف أن المُقترح ما زال قيد الدراسة ولم يصدر قرار حياله.


من جهته قال رئيس جمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة إن المقترح يهدف لإنقاذ البحر الميت من انخفاض المنسوب المستمر، موضحاً أنه اذا ما تحول مسار المشروع عبر البحر الميت فان ذلك سيكون إعادة حياة للبحر.


وأكد السوالقةلـ " الوكيل الإخباري" أن مرور المشروع عبر البحر الميت يوفر الكثير من الجهد والتكلفة على "التوربينات" التي سيتم استخدامها نظراً لتضاريس المنطقة، بخلاف طريق النقب - معان - العقبة، والتي تتطلب جهد أكبر للمضخات.


وختم أن انخفاض منسوب البحر الميت وصل مع نهاية العام الماضي إلى 438 متراً تحت مستوى سطح البحر، مسجلًا بذلك أدنى مستوياته في التاريخ.

 




 

 


 

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