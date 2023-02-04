دراسة منح قروض ومساعدات لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن لجان حصر الأضرار ستعمل على آلية عمل بالتنسيق مع الجمعيات ووفق دراسة لحصر خسائر الحليب لدى مربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية في منطقة الضليل، إضافة إلى دراسة منح قروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، وجملة من الاجراءات التي تخفف من آثار المرض على المزارع.

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وجاء ذلك خلال جولة للوزير الحنيفات، اليوم السبت، في منطقة الضليل، للاطلاع على سير الإجراءات الخاصة في التعامل مع الحمى القلاعية، حيث أكد ان الوزارة عملت على كافة الإجراءات الخاصة بعزل القطعان والمزارع المصابة وتعقيم اغلب المزارع ووقف دخول وخروج الحيوانات من والى الضليل بالتنسيق مع الحاكم الإداري والبلديات.



وأشار الى أن فريق من الخبراء والأقسام الفنية الوزارة عملت على أخذ العينات والمضي في إجراءات التحقق من المرض.



ونوه إلى أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الخبراء من الجامعات والجمعيات ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة لحصر المرض ومنع انتشاره وإثارة على المزارع والتوجه نحو الجرعة المعززة إضافة إلى توفير المطاعيم.