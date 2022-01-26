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الأربعاء، 26-01-2022 12:32 م

دعم البلديات بـ 5 ملايين دينار لمواجهة الظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية أن الوزارة قدمت بناء على إيعاز من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان (5) ملايين دينار دعماً للبلديات لمساعدتها في مواجهة حالات الطوارئ في الظروف الجوية الاستثنائية خلال موسم الشتاء الحالي.

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وأضاف بأن هذا الدعم سيساعد البلديات على استئجار وصيانة الآليات خلال الظروف الجوية الطارئة، وشراء مواتير شفط المياه لاستخدامها في حالات الفيضانات وتراكم المياه، وأي معدات ولوازم قد تحتاجها البلديات، ولغايات الدعم اللوجستي لإدامة عملها في هذه الظروف الجوية الاستثنائية.

 

أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية:
4631987-06 مباشر
4622372-06 مباشر
المقسم: 4641393-06
فرعي (421) 
فاكسات غرفة الطوارئ الرئيسية المباشرة:
4650239-06
4652269-06

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