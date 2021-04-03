دعم الخبز يشعل مواقع التواصل ووزير التنمية يوضح

الوكيل الإخباري - استذكر مواطنون برنامج "دعم الخبز" ، الذي أقرّته الحكومة في وقت سابق ، من منطلق التيسير على الأسر المستحقة ، والتي تتقاضى دعما ماديا من صندوق المعونة الوطنية .

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وتساءل مواطنون عبر "الوكيل الإخباري" ، إمكانية إعادة "دعم الخبز" ، علما أنه كان يتم صرف ما قيمته (27) دينارا للفرد الواحد ، وفق آلية وشروط معينة .

وعلى ضوء ذلك ، تم التواصل مع وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح ، للوقوف على الأمر ، حيث أكد أن الأمر "غير وارد "، مشيرا أن الحكومة وضعت وما زالت تضع البرامج الخاصة لدعم الأسر المستحقة ، في ظلّ جائحة كورونا .

وأضاف " لقد أعلنت الحكومة عن الحزم الاقتصادية الأربعاء ، ودعم الخبز تم الانتهاء منه في وقت سابق ، وهنالك برامج أخرى تدعم ماليا الفئات المستهدفة".

وقد انتهى في عام 2020 العمل بقرارِ صرف دعم الخبز الذي حددته الحكومة، لمدة (3) سنوات.