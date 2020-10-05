دعم مالي بقيمة 45 دينارا لعائلات اردنية

الوكيل الاخباري -

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بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم التكميلي للنقل "تكافل" 4367 أسرة عن الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 200 ألف دينار خلال الأسبوعين المقبلين.وقالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الوزارة رفعت عدد الأسر المستفيدة بواقع 1579 أسرة بقيمة 71 ألف دينار وبواقع 45 دينارا لكل أسرة.ولفتت التهتموني إلى إن الوزارة سلمت الدعم لـــ 2788 أسرة مستفيدة من الدفعتين الأولى والثانية من كانون الثاني حتى حزيران الماضي لنفس مستحقي الدعم التكميلي المسجلين للدفعة الأولى بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 251 ألف دينار مناصفة للدفعتين.وبينت أن برنامج الدعم التكميلي الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، من البرامج التي تخفف أعباء الحياة المعيشية عن الأسر الفقيرة، والفقيرة نسبيا.وأوضحت أن البرنامج يوسع نطاق الحماية الاجتماعية، ويخفض مستويات الفقر والبطالة، ويبني نظام حماية اجتماعية فعالا وضامنا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المحتاجة.وأشارت إلى أن البرنامج يغطي 25 بالمئة من كلف النقل الشهري لرب الأسرة ليوزع بشكل ربعي.